Diary 2016-2019 — разукрашенный эмоциями музыкальный дневник, написанный на фортепиано, и одновременно первый сборник записей Акиры Косемуры, созданных японским композитором в период с 2016 по 2019 годы.

В подтверждение названия альбома все 17 композиций выстроены в хронологическом порядке. В их числе оригинальный саундтрек к короткометражке Konatsu and Hiyori, тема финальной сцены французского фильма Mais vous êtes fous (Losing It), серия коротких пьес «В лунном свете» (In Moonlight), созданная во время сочинения партитуры к телесериалу Chūgakusei Nikki; пьеса You из американской телевизионной драмы «Любовь это __» (Love Is __), новая версия Someday с участием Девендры Банхарт (Devendra Banhart) и два редких произведения — Red Diary и Late Night Tales. В записи также приняли участие скрипач Атцуки Йосида (Atsuki Yoshida), виолончелист Юми Симадзу (Yumi Shimazu) и кларнетист Кейко Синодзука (Keiko Shinozuka).

Акира Косемура (Akira Kosemura) — японский композитор родом из Токио, владелец собственного лейбла Schole Records, выпускающего фортепианную музыку с участием струнных, духовых, синтезаторов и полевых записей. Акира пишет музыку для кино, театра и рекламы таких брендов, как Nikon и Ikea. В числе его работ саундтреки к популярным телесериалам, короткому метру, современному балету MANON хореографа Кимихо Хюльберта (Kimiho Hulbert) и саунд-дизайн для павильона Японии на международной выставке Milan EXPO.