Вспоминая 2020 год, Хэллоуин можно было бы отмечать хоть каждый день, но для этого случая есть главный — 31 октября. И хотя с традицией «попрошайничества» trick or treat ввиду эпидемиологической безопасности в этот раз придется повременить, люди находят оригинальные способы для создания особой атмосферы праздника. Композиторы в этом отношении не стали исключением, а некоторые из них подошли весьма основательно и, как полагается представителям их профессии, творчески.

Например, давний поклонник Хэллоуина и автор музыки ко всем фильмам Тима Бёртона, американец Дэнни Элфман накануне праздника представил новый сингл о зловещей стороне оптимистичных эмоций. Композитор поясняет, что изначально он сочинил Happy для своего выступления на фестивале Coachella 2020: «Это абсурдная анти-поп-песня, с вступлением как у очень простой поп-мелодии, но которая с развитием превращается в нечто более подрывное. Циничный характер слов песни отражает то, что я чувствую, живя в полу-антиутопическом мире, перевернутом с ног на голову».

Другой композитор и по совместительству классик жанра хоррор, Джон Карпентер, за несколько дней до Хэллоуина выпустил сингл Weeping Ghost. Композиция является прелюдией к его новому сольному альбому Lost Themes III: Alive After Death, который увидит свет 5 февраля 2021 года.

Дэнни Элфман (Danny Elfman) — автор музыки почти ко всем фильмам Тима Бёртона. В списке созданных Элфманом саундтреков также значатся «Дик Трейси», «Люди в черном», «Человек-паук», «Чикаго», «Дети шпионов», «Далласский клуб покупателей», а также музыка к сериалу «Отчаянные домохозяйки» и мультсериалу «Симпсоны». В отличие от большинства коллег Элфман не имеет академического композиторского образования, но его бэкграунд, в котором присутствовали гаражный рок, электроника и этническая африканская музыка, помог сформировать уникальный музыкальный почерк. Элфман — обладатель наград «Эмми», «Грэмми», шестикратный лауреат премии «Сатурн». Также композитор неоднократно номинировался на BAFTA, «Золотой Глобус» и «Оскар». Подробнее с творчеством Дэнни Элфмана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Джон Карпентер (John Carpenter) — культовый режиссер и автор музыки к собственным фильмам ужасов и научной фантастики, ставших классикой жанра. Его кисти принадлежат такие шедевры, как «Хэллоуин», «Туман», «Побег из Нью-Йорка», «Нечто», «Кристина», «Чужие среди нас» и «В пасти безумия».

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