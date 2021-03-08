Канадский пианист и композитор представил свой новый альбом Opus 7: Préludes, в котором открывается слушателю со своей менее очевидной, неистовой и страстной стороны. В нем Лефевр выступает как рассказчик, который играет на рояле множество ролей. Его персонажи исполняют положенные на ноты семь глав воображаемого романа, в которых автор постепенно раскрывает слушателю финал своей бурной, чувственной истории.

Альбом из 13 произведений завершает Mati в двух частях, созданное после трагического пожара в приморской деревне в Греции в 2018 году. По словам Алена, первоначально пьеса была написана для фортепиано, но композитору потребовался другой голос — его подарил музыкант Танасис Поликандриотис (Thanasis Polykandriotis), дополнив звучание рояля традиционным греческим щипковым инструментом бузуки.

Ален Лефевр (Alain Lefèvre) родом из Франции, и там же, в Старом Свете, начиналась его карьера пианиста и композитора — гражданин Канады и рыцарь Ордена Квебека получил образование в престижной Парижской консерватории. Его филигранная техника, непревзойденное мастерство и захватывающие интерпретации приводят в восторг критиков, которые называют талант канадца беспрецедентным и бесподобным. Тем не менее, скромность Лефевра обезоруживает — маститый пианист считает себя всего лишь «каменщиком фортепиано, служащим исключительно великим композиторам и их музыке».