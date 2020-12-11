Американский композитор написал музыку к драме «Новости со всех концов света» (News Of The World) режиссера Пола Гринграсса с Томом Хэнксом в главной роли. В альбом войдут 19 произведений из оригинального саундтрека. Мировая премьера фильма намечена на 25 декабря. Напомним, в 2019 году Джеймс Ньютон Ховард стал автором саундтрека к исторической драме режиссера Терренса Малика «Тайная жизнь».

«Красота отношений между капитаном Киддом и Джоанной, а также потрясающая актерская игра Тома Хэнкса и Хелен Зенгель сделали процесс написания саундтрека безумно приятным. У Пола было тонкое видение роли музыки в фильме, и я работал над тем, чтобы она максимально точно отражала суровость пейзажей, по которым путешествуют главные герои, а также их отношения», — описывает работу композитор. «Саундтрек получился такой, словно ансамбль музыкантов, сломленных годами гражданской войны, разделения и ненависти, наконец-то воссоединился, — добавляет режиссер Пол Гринграсс. — Скрипки, гитара, немного ударных — эти инструменты были знакомы каждому маленькому городку и деревне на юге Техаса в 1870 году. Прекрасная музыка Джеймса — это музыкальное путешествие к исцелению, которое описывает путешествие капитана Кидда и Джоанны, потерянной девушки, которую он встречает на своем пути».

По сюжету, капитан Джефферсон Кайл Кидд на равнинах Техаса встречает десятилетнюю Джоанну, которая была похищена племенем Кайова и последние шесть лет воспитывалась в традициях индейской коммуны. Кидд соглашается доставить девочку в дом ее дяди и тети, единственных оставшихся в живых родственников. Преодолевая сотни миль по суровой дикой местности, эти двое столкнутся как с природными катаклизмами, так и с человеческой жестокостью, в поисках места, которое назовут своим домом.

Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.