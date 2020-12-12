Немецкий пианист и композитор объявил дату выхода своего нового альбома под названием Echoes — 5 марта 2021 года. Идея будущей работы заключается в том, что человеческие эмоции отражаются эхом в музыке. Параллельно с анонсом Дирк попросил слушателей прислать короткие видео, где они смотрят в камеру и молчат, а также цитаты или фразы о том, что значит для них музыка. Первым синглом стало умиротворяющее фортепианное произведение Diaries (from Home), которое музыкант сочинил во время изоляции в апреле. Напомним, предыдущий студийный альбом Маассена Ocean вышел зимой этого года.

Дирк Маассен (Dirk Maassen) — один из самых успешных композиторов и пианистов своего поколения: опусы мастера востребованы в кинематографе, а его сольные выступления всякий раз проходят с неизменным аншлагом. Его удивительной красоты музыка покоряет своим тонким изяществом, возвышенной и аристократической атмосферой и выверенной пропорцией эмоциональности и отрешенности. В повседневной жизни Маассен руководит отделом разработки программного обеспечения. Он бы никогда не начал карьеру музыканта, если бы друзья и семья не убедили его опубликовать одну из своих композиций в интернете. Пьеса мгновенно взлетела на первые места в классических чартах, и маховик запустился — фортепианные произведения Дирка один за другим стали вирусными хитами среди миллионов слушателей по всему миру.