Джеймс Ньютон Ховард получил номинацию на премию Emmy

17.07.24

Джеймс Ньютон Ховард получил номинацию на премию Emmy за музыку к фильму «Весь невидимый нам свет».

Саундтреки к фильму «Весь невидимый нам свет» — это уникальное сочетание классических и современных музыкальных композиций, созданное специально для этого фильма. Режиссёр Шон Леви пригласил композитора Джеймс Ньютон Ховард, обладателя премии «Оскар», чтобы создать музыкальное сопровождение, которое бы передавало атмосферу и эмоции фильма.

Джеймс Ховард начал работу над музыкой к фильму с изучения романа Энтони Дорра, по которому был снят фильм. Затем композитор создал несколько оригинальных композиций, которые впоследствии были дополнены классическими произведениями Клода Дебюсси и других композиторов.

Музыка к фильму «Весь невидимый нам свет» получилась очень трогательной и эмоциональной. Она передаёт чувства героев, их переживания и надежды, а также отражает исторические события, происходящие в фильме. Благодаря мастерству композитора, музыка стала неотъемлемой частью фильма и помогла зрителям глубже погрузиться в мир, созданный режиссёром Шоном Леви.

Премия Emmy («Эмми») — это международная телевизионная награда, вручаемая в США. Она считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра). Награды Emmy присуждаются в разных секторах индустрии американского телевидения, и церемонии награждения проводятся ежегодно.

Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее с творчеством Джеймс Ньютон Ховард можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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