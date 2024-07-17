Джеймс Ньютон Ховард получил номинацию на премию Emmy за музыку к фильму «Весь невидимый нам свет».

Саундтреки к фильму «Весь невидимый нам свет» — это уникальное сочетание классических и современных музыкальных композиций, созданное специально для этого фильма. Режиссёр Шон Леви пригласил композитора Джеймс Ньютон Ховард, обладателя премии «Оскар», чтобы создать музыкальное сопровождение, которое бы передавало атмосферу и эмоции фильма.

Джеймс Ховард начал работу над музыкой к фильму с изучения романа Энтони Дорра, по которому был снят фильм. Затем композитор создал несколько оригинальных композиций, которые впоследствии были дополнены классическими произведениями Клода Дебюсси и других композиторов.

Музыка к фильму «Весь невидимый нам свет» получилась очень трогательной и эмоциональной. Она передаёт чувства героев, их переживания и надежды, а также отражает исторические события, происходящие в фильме. Благодаря мастерству композитора, музыка стала неотъемлемой частью фильма и помогла зрителям глубже погрузиться в мир, созданный режиссёром Шоном Леви.