Новый альбом группы Anoice под названием Stories in White только что вышел. Теперь завершается трилогия, состоящая из третьего альбома The Black Rain (2012) и пятого альбома Ghost in the Clocks (2019). Это большое событие, ведь работа над трилогией велась на протяжении последнего десятилетия.

Этот альбом доступен не только в цифровом формате, но и на компакт-дисках и виниловых пластинках. Насыщенный, фактурный, захватывающий - он действительно достоин прослушивания!