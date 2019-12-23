Вышел официальный саундтрек американского композитора к исторической драме режиссера Терренса Малика «Тайная жизнь», который построен на звучании струнных, приглушенных и пронзительных, как и само содержание картины. В основе сюжета биография Франца Егерштеттера — австрийца, казненного нацистскими властями за отказ служить в вермахте. Фильм считался одним из основных претендентов на главный приз Каннского кинофестиваля 2019 года, но получил лишь два специальных приза.

Терренс Малик (Terrence Malick) — американский кинорежиссер, сценарист, трижды номинант на премию «Оскар» за фильмы «Тонкая красная линия» и «Древо жизни», обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Древо жизни».

Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.