Знаменитый израильский композитор анонсировал свое участие в создании оригинального саундтрека к видеоигре Syberia: The World Before. Выход новой части приключенческой саги о путешествиях Кейт Уокер (а теперь ещё и Даны Роуз) по континентам и во времени с акцентом на увлекательный сюжет и решение головоломок запланирован на 2021 год. Сегодня уже доступны для прослушивания две лиричные композиции с фортепиано, струнными и духовыми — Elegia и Kate’s Theme.

В свою очередь, 2 февраля 2021 года выйдет кооперативный шутер Outriders, насыщенные оркестровки с элементами этнической и футуристической электронной музыки для которого также принадлежат авторству Цура. Кроме того, Инон Цур опубликовал в соцсетях свежие фотографии своих репетиций с оркестром для проекта, название которого публично не озвучил. Но судя по лайкам самого композитора к предположениям пользователей в комментариях, он записывает музыку для Starfield, держащейся в строжайшем секрете амбициозной научно-фантастической ролевой игры от Bethesda. Напомним, в 2019 году Цур выпустил свой первый в карьере авторский альбом.

С 1997 года Инон Цур (Inon Zur) пишет музыку для компьютерных игр. На сегодняшний день в его активе более 50 работ, включая культовые игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout. Произведения Инона, как правило, имеют оркестровое звучание. Он часто использует хор и вокал певицы Обри Эшберн, а порой и этнические инструменты вроде арабской флейты и армянского дудука в саундтреке к Prince of Persia. Композитор всегда не просто сочиняет партитуры, но и сам выступает в роли дирижера. Цур убежден, что живые шоу поднимают музыку к играм из разряда обычных саундтреков в категорию самодостаточных художественных произведений, хотя лучшим контекстом для нее все-таки служит та игровая реальность, для которой она была написана. Подробнее с творчеством Инона Цура можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.