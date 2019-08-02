Братья Зельке выпустили Hiddensee, третий альбом своего монументального музыкального и фотографического проекта, который посвящен их личным воспоминаниям из детства и юности, проведенных в административном округе Берлина Марцан-Хеллерсдорфе в Восточной Германии, в эпоху политически напряженных 80-90-х годов. Предыдущие Concrete Fields (2017) и Waende (2018) охватывали период их жизни за железным занавесом, транслировали дух перемен антикоммунистических революций 1989-го и падения Берлинской стены. Hiddensee повествует о не менее бурных 90-х, которые напоминают Себастиану и Даниэлю о поездках с семьей и невероятных впечатлениях от увиденной красоты мира, до последнего остававшейся сокрытой за бетонной стеной.

В альбоме хрупкое фортепиано Даниэля контрастирует с густыми текстурами виолончели Себастиана. Аналоговые синтезаторы, фильтры и эффекты играют все большую роль по сравнению с предыдущими работами дуэта, но по-прежнему используются лишь для того, чтобы подчеркнуть акустическую основу музыки. В оформлении альбома использованы кадры, на которых с разных ракурсов запечатлена одна из типовых панельных многоэтажек, получивших в те времена большое распространение.

<a href="http://ceeys.bandcamp.com/album/hiddensee">Hiddensee by CEEYS</a>

CEEYS — неоклассический дуэт братьев Себастиана и Даниэля Зельке из Потсдама. В их творчестве в равной мере сочетаются композиция и импровизация, виолончель, фортепиано и аналоговая электроника. Их произведения проникнуты духом минимализма, ощущением тишины и спокойствия. На сегодняшний день в дискографии братьев четыре студийных альбома: The Grunewald Church Session (2016), Concrete Fields (2017), Waende (2018) и Hiddensee (2019).