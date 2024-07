Вышла новая биография Марцина Пшибыловича (Marcin Przybyłowicz) в альманахе композиторов.

Марцин Пшибылович известен в первую очередь как музыкальный руководитель и ведущий композитор серии игр The Witcher («Ведьмак») и Cyberpunk 2077, а также как звукорежиссер игры The Vanishing of Ethan Carter. Вместе с тем он написал музыку к популярному польскому сериалу «Корона королей» и еще дюжины кинопроектов. Тонкая звукорежиссерская работа Пшибыловича дополняет завораживающую атмосферу и управляет эмоциями игрока. В процессе создания музыки к The Witcher 3: Wild Hunt польский композитор взял за основу народную музыку из разных широт — Восточной Европы, Ирландии, Шотландии и стран Скандинавии, — и также черпал вдохновение в фольклорных персонажах. В записи саундтрека к «Ведьмаку» Пшибылович использовал древние экзотические инструменты — византийскую лиру, лютню, давул, гусли и средневековые флейты.

Подробнее с творчеством польского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/marcin