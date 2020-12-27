Увидел свет оригинальный саундтрек к мобильной игре Battle Through the Heaven за авторством Инона Цура, который славится умением найти в своей музыке идеальный баланс между традициями Востока и Запада. Сюжет разворачивается на вымышленном континенте Доу Ци, где каждый практикует искусство ци, причем наивысшего ранга можно достичь, будучи Богом Доу. Борьбе за этот титул и посвящена ролевая игра.

Драматические композиции охватывают множество музыкальных стилей и эмоциональных аспектов игры, от далеких гор и пустыни до опасных локаций и праздничного настроения — оркестр, этнические инструменты и синтезаторы дарят игрокам уникальный и захватывающий опыт. В записи альбома были задействованы Пражский филармонический оркестр, а также солисты, которые прекрасно воплотили в жизнь творческое видение израильского композитора. В работе он использовал не только классический состав оркестра, но и такие традиционные инструменты, как гучжэн (китайская струнная цитра), бамбуковые флейты, китайская и электронная перкуссии. Ранее стало известно, что Инон Цур напишет музыку к видеоиграм Starfield, Syberia: The World Before и Outriders.

С 1997 года Инон Цур (Inon Zur) пишет музыку для компьютерных игр. На сегодняшний день в его активе более 50 работ, включая культовые игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout. Произведения Инона, как правило, имеют оркестровое звучание. Он часто использует хор и вокал певицы Обри Эшберн, а порой и этнические инструменты вроде арабской флейты и армянского дудука в саундтреке к Prince of Persia. Композитор всегда не просто сочиняет партитуры, но и сам выступает в роли дирижера. Цур убежден, что живые шоу поднимают музыку к играм из разряда обычных саундтреков в категорию самодостаточных художественных произведений, хотя лучшим контекстом для нее все-таки служит та игровая реальность, для которой она была написана. Подробнее с творчеством Инона Цура можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.