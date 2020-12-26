По случаю праздника итальянский композитор представил сразу две инструментальные версии знаменитой рождественской песни Last Christmas группы Wham! — соло фортепиано и чилаут с легкой примесью электроники. Специально к этому событию Алессандро записал свое выступление в роскошных интерьерах Общественного театра города Комо (Teatro Sociale di Como), построенного на руинах замка Руска в 1813 году и ставшего второй сценой театра Ла Скала во время Второй мировой войны. Напомним, в этом году Мартире выпустил свой третий в дискографии сольный альбом Share The World.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Летом 2021 года Алессандро Мартире выступит на фестивале «Неоклассика», который пройдет по случаю десятилетия одноименного концертного агентства. Выступление итальянского композитора состоится 15 и 16 июля в Петербурге, 17 и 18 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/nfestival