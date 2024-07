4 июля — день рождения Инона Цура, создателя музыки для игр Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age

С раннего детства Инон Цур учился играть на валторне, фортепиано и изучал композицию, а позже получил образование в музыкальной школе Дика Гроува и Калифорнийском университете. Изначально израильский композитор и музыкальный продюсер писал для кино, рекламы и телевидения. Например, по контракту с Fox Family он в течение шести лет делал саундтреки к детским телешоу. В 1997 году Цур изменил курс на сочинение музыки для компьютерных игр. На сегодняшний день в его активе более 50 работ, включая культовые игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout. Произведения Инона, как правило, имеют оркестровое звучание. Он часто использует хор и вокал певицы Обри Эшберн, а порой и этнические инструменты вроде арабской флейты и армянского дудука в саундтреке к Prince of Persia. Подробнее с творчеством Инон Цур можно познакомиться в нашем альманахе композиторов [neoclassica.ru/db (https://neoclassica.ru/db)

