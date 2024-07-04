4 июля — день рождения Инона Цура, создателя музыки для игр Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age

Инон Цур — израильский композитор, написавший музыку для таких игр, как Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age. Он начал изучать музыку в раннем возрасте, обучаясь игре на валторне, фортепиано и композиции. Впоследствии Цур окончил музыкальную школу Дика Гроува и Калифорнийский университет.

Изначально композитор создавал музыку для кино, рекламы и телевидения, но в 1997 году решил сосредоточиться на сочинении композиций для компьютерных игр. За свою карьеру Инон Цур написал более 50 произведений, включая популярные игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout.

Композитор часто сотрудничает с различными оркестрами и сам выступает в роли дирижёра. Его произведения характеризуются масштабностью звучания, использованием хора, вокала и этнических инструментов.