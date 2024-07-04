4 июля — день рождения Инона Цура, создателя музыки для игр Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age

04.07.24

Инон Цур — израильский композитор, написавший музыку для таких игр, как Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age. Он начал изучать музыку в раннем возрасте, обучаясь игре на валторне, фортепиано и композиции. Впоследствии Цур окончил музыкальную школу Дика Гроува и Калифорнийский университет.

Изначально композитор создавал музыку для кино, рекламы и телевидения, но в 1997 году решил сосредоточиться на сочинении композиций для компьютерных игр. За свою карьеру Инон Цур написал более 50 произведений, включая популярные игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout.

Композитор часто сотрудничает с различными оркестрами и сам выступает в роли дирижёра. Его произведения характеризуются масштабностью звучания, использованием хора, вокала и этнических инструментов.

С раннего детства Инон Цур учился играть на валторне, фортепиано и изучал композицию, а позже получил образование в музыкальной школе Дика Гроува и Калифорнийском университете. Изначально израильский композитор и музыкальный продюсер писал для кино, рекламы и телевидения. Например, по контракту с Fox Family он в течение шести лет делал саундтреки к детским телешоу. В 1997 году Цур изменил курс на сочинение музыки для компьютерных игр. На сегодняшний день в его активе более 50 работ, включая культовые игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout. Произведения Инона, как правило, имеют оркестровое звучание. Он часто использует хор и вокал певицы Обри Эшберн, а порой и этнические инструменты вроде арабской флейты и армянского дудука в саундтреке к Prince of Persia. Подробнее с творчеством Инон Цур можно познакомиться в нашем альманахе композиторов [neoclassica.ru/db (https://neoclassica.ru/db)

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Оркестровые аранжировки произведений Инона Цура и других композиторов можно услышать вижвую на концертах оркестров Неоклассики и CAGMO! Концерты при участии струнного и симфонического оркестров, хора и фортепиано по мотивам серий знаменитых игр: Heroes Of Might & Magic, The Witcher, Lineage 2, Warcraft, Honkai: Star Rail, Genshin Impact, The Elder's Scrolls и др. доступны по ссылке cagmo.ru/gamecon. До встречи на концертах CAGMO!

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