В 2013 году The Last of Us получила всеобщее признание как одна из самых эмоциональных видеоигр в истории, захватившая сердца и умы геймеров и своим душераздирающим повествованием пробудившая интерес даже у далеких от мира виртуальных развлечений людей. Ключевой частью успеха игры, безусловно, стал саундтрек аргентинского композитора Густаво Сантаолалья, который передал всю глубину эмоций с помощью своего любимого южноамериканского инструмента — ронроко (разновидность чаранго). В этом году Сантаолалья триумфально вернулся с новым саундтреком для второй части The Last of Us, значительно расширив музыкальную палитру первой и придав знакомым темам свежие оттенки. К любимому ронроко композитор добавил классическую гитару, банджо, скрипки и мрачную эмбиентную электронику.

Также стало известно, что Густаво также напишет музыку для сериала по сюжету The Last of Us, который будет снят HBO при участии сценаристов игры Нила Дракманна (Neil Druckmann) и нашумевшего сериала «Чернобыль» (Chernobyl) Крейга Мэйзина (Craig Mazin). По словам композитора, он сохранит музыкальную эстетику игры, однако не видит в ней оркестровых партитур, знакомые темы будут встречаться в разных версиях, но также появятся и совершенно новые.

Густаво Сантаолалья (Gustavo Santaolalla) — аргентинский композитор и музыкант, известный по работе с режиссёром Алехандро Гонсалесом Иньярриту, саундтрекам к фильмам «Горбатая гора», «Вавилон», «21 грамм» и сериалу «Нарко: Мексика». Он познакомил широкую аудиторию с традиционными струнными инструментами Латинской Америки, ронроко и чаранго. В активе композитора две премии «Оскар», две «Грэмми», «Золотой глобус» и многочисленные латиноамериканские «Грэмми». Его произведения отличают страстные и нежные гитарные мелодии, аккуратно приправленные струнными и перкуссией, оригинальные ритмы и медитативные, тягучие клавишные партии.