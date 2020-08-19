Опубликован официальный саундтрек к компьютерной игре «Призрак Цусимы» (Ghost of Tsushima), в которой пользователю предстоит взять на себя роль японского самурая по имени Дзин Сакай и в одиночку сражаться с превосходящим силам противника. Действие приключенческого экшна происходит в 1274 году, во времена первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Глубоко эмоциональная, торжественная симфоническая музыка с восточными мотивами сопровождает путь главного героя от самурая к Призраку.

Оба композитора, Илан Эшкери и Сигэру Умэбаяси, привнесли в саундтрек что-то свое, придав эмоциональный настрой каждому сюжетному повороту и действию игрока. Кроме солистов и традиционных японских музыкальных инструментов, таких как кото и сякухати, в Лондоне в студиях Abbey Road и AIR они записывали струнные и духовые инструменты. Дополнительные соло традиционных инструментов, включая сямисэн, ударные, сякухати и ансамбль тайко, записывали в Токио; там же записано пение буддистских монахов из храмов Хондзюдзи и Мёундзи. В Лос-Анджелесе авторам посчастливилось привлечь к сотрудничеству известного тувинского музыканта Радика Тюлюша для записи монгольских песен и традиционных инструментов, а доктор Осаму Китадзима помог с записью соло других японских музыкальных инструментов, в том числе бива. Итог — яркая, запоминающаяся музыка, вызывающая к жизни историю Цусимы XIII века и путь, пройденный Дзином от самурая до Призрака.

«Я хотел создать эмоциональный мир, который не только будет поддерживать сюжетную линию и действие игры, но и поможет игроку почувствовать перемены, происходящие в душе и сердце Дзина. — рассказывает подробности записи Илан. — Я начал изучать старинную японскую музыку, народные песни, дворцовую и храмовую музыку, японские барабаны тайко, а также виды японской пентатоники. Это невероятно богатый мир, который можно исследовать всю жизнь. В музыке, написанной для игры, я использовал флейту-сякухати, кото, сямисэн, барабаны тайко и инструмент, ставший открытием для меня самого — бива. Бива — инструмент, на котором играли самураи; это искусство ныне почти утрачено — в мире осталось всего несколько исполнителей! К счастью, мне удалось найти одного из них».

«Создавая музыку для игры, я черпал вдохновение в природе Японии, в её климате, традиционном образе жизни и классической японской музыке. — добавляет Сигэру. — Я надеюсь, что, слыша музыку в игре, игроки чувствуют биение сердца людей Цусимы — тех, кто любит эту землю, кто трудится на ней и живёт её дарами, а также воинов, которые берут катаны и ступают на путь самурая».

Илан Эшкери (Ilan Eshkeri) — британский композитор кино и видеоигр, выпускник Лидского университета, автор музыки ко многим фильмам, таким как «Пипец», «Кориолан», «47 ронинов» и «Звёздная пыль», к играм франшизы The Sims и другим проектам, включая миссию Principia Европейского космического агентства. Сигэру Умэбаяси (Shigeru Umebayashi) более всего известен по работе над музыкальным сопровождением к фильмам «Дом летающих кинжалов», «Настоящая легенда», «Великий мастер», и «Проклятие золотого цветка».