Британская скрипачка и композитор опубликовала новое видео и произведение Kantubek, партию контрабасовой флейты в котором сыграл Паша Мансуров. Кантубек — это город, расположенный на бывшем острове в Аральском море. До сих пор он встречается на картах, но сегодня необитаем и лежит в руинах. В Кантубеке размещались ученые и сотрудники советского сверхсекретного полигона «Аральск-7» по исследованию и испытанию биологического оружия. Kantubek, как и ранее выпущенная композиция Barsa-Kelmes войдут в новый альбом Галии Бисенгалиевой под названием Aralkum. Релиз намечен на 4 сентября на лейбле певицы Бьорк, на котором издается также композитор Поппи Акройд.

«Я хочу привлечь внимание к одной из самых страшных техногенных катастроф на планете — высыханию Аральского моря. — заявляет Галия Бисенгалиева. — Когда-то оно было четвертым по величине озером в мире. Но реки, которые питали Арал, в 1960-х годах были отведены советскими ирригационными проектами, и с тех пор озеро исчезает. К 1997 году оно уменьшилось до десяти процентов от своего первоначального размера, а спутниковые снимки, сделанные НАСА в августе 2014-го, показали, что впервые в современной истории восточный бассейн Аральского моря полностью высох — теперь это пустыня Аралкум».

Галия Бисенгалиева (Galya Bisengalieva) — британская скрипачка и композитор казахского происхождения, работавшая над альбомами Radiohead и Фрэнка Оушена, а также над саундтреком Тома Йорка к римейку Suspiria. Она сотрудничала со Стивом Райхом, Лори Шпигель, Сюзанной Чиани, Терри Райли, Полиной Оливерос, а также писала по заказу и исполняла новые произведения Хильдур Гуднадоуттир, Сары Давачи, Ипек Горгун и Микой Леви. Она также солирует в Лондонском современном оркестре, а ее скрипичные соло и импровизации можно услышать во многих фильмах, отмеченных жюри престижных мировых кинофестивалей.