Кейт Кеннифф, также известный как Helios и участник шугейз-группы Mint Julep, объявил о выходе своего нового альбома под псевдонимом Goldmund. Он получил название The Time It Takes и увидит свет 16 октября. Уже сегодня можно послушать первый сингл Day In Day Out — это расслабленная эмбиентная электроника с фортепиано. Последний альбом композитора под этим псевдонимом, Occasus, вышел два года назад.

Кейт Кеннифф (Keith Kenniff) — американский композитор и мультиинструменталист, также известный под псевдонимами Goldmund, Helios и участию в шугейз-группе Mint Julep. С ранних лет Кеннифф начал играть на барабанах, гитаре и бас-гитаре. Его детские увлечения привели в престижный музыкальный колледж Беркли, который он с отличием закончил в 2006 году, получив степень бакалавра искусств по классу перкуссии и композиции. Студийный дебют Кейта Corduroy Road увидел свет в 2004 году, а спустя шесть лет он основал собственный лейбл Unseen. Музыку композитора можно услышать в художественных фильмах, трейлерах и рекламе таких компаний, как Paramount Pictures, Warner Brothers, HBO, Disney, Apple, Facebook, Google и Samsung.