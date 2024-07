Знаменитый корейский композитор готовит к выходу новый альбом, приуроченный к 20-летию творческого пути. Это будет сборник знаковых произведений Yiruma в новых оркестровых аранжировках, в записи которых принимал участие Корейский Симфонический Оркестр (Korean Symphony Orchestra). К Рождеству музыкант выпустил первый сингл Merry Christmas, а на днях второй — La Fotografia, являющийся новой версией его произведения Fotografia; The Child of Hope, написанного 15 лет назад. В дискографии Yiruma уже есть юбилейный альбом — в 2011 году вышел The Best: Reminiscent, 10th Anniversary, приуроченный к десятилетию карьеры корейского композитора. Напомним, в прошлом году Yiruma выпустил мини-альбом Room With a View, ставший первым крупным релизом музыканта со времен F R A M E.

У выпускника Музыкальной школы Пёрселла и Королевского колледжа в Великобритании Ли Рума (Yiruma) обширная дискография и несколько фантастически успешных альбомов, которые на родине музыканта в Корее возглавляли не только классические, но и поп-чарты. Есть у композитора и «визитная карточка» — пьеса River Flows in You, которую многие узнают с первых нот. Нежные, плавные пассажи Ли Рума опираются на наследие Моцарта и Равеля, он оригинально интерпретирует их идеи. В его музыке также прослеживается сильное влияние нью-эйджа, а более поздним альбомам свойственны кинематографичность и элементы лаунжа. Подробнее с творчеством Yiruma можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.