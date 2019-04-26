Всемирно известный Американский театр танца Элвина Эйли в 2019 году широко отмечает свой 60-летний юбилей. В праздничную программу вошли несколько постановок, в числе которых «Kairos» Уэйна МакГрегора (Wayne McGregor). В качестве либретто прославленный британский хореограф выбрал «Vivaldi – The Four Seasons Recomposed» своего соотечественника, композитора-неоклассика Макса Рихтера (Max Richter). Кроме того, в программу вошли «EN» Джессики Лан (Jessica Lang), «Lazarus» Ренни Харриса (Rennie Harris), «Timeless Ailey» и «Revelations» самого Элвина Эйли.

Премьера балета «Kairos» состоялась в рамках STEPS, крупнейшего в Швейцарии национального фестиваля современного танца, который проводится с 2014 года Цюрихским балетом. В 2015 году постановка была представлена на Эдинбургском международном фестивале, где получила множество хвалебных отзывов.

Американский театр танца Элвина Эйли — одна из ведущих балетных компаний США, внесшая значительный вклад в популяризацию современного танца и в появление чернокожих танцовщиков и афро-американской культуры на танцевальной сцене XX века. Знатоки балета отмечают, как точно Эйли удалось передать в танце дух афроамериканской культуры и по-новому взглянуть на это искусство. Артисты театра сочетают классическую хореографию с совершенно неклассическими танцевальными жанрами: рок-н-роллом, хип-хопом, спиричуэлс, джазом и, с недавних пор, неоклассикой.

Подробнее о Максе Рихтере вы можете прочитать в нашей базе композиторов:

https://neoclassica.ru/richter/