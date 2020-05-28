Исландский дуэт Hugar опубликовали запись своего недавнего выступления в Северном Доме (Nordic House) в Рейкьявике. В программу вошли композиции Grandi и Órói из прошлогоднего альбома Varða и A New Renaissance из официального саундтрека к документальному фильму ‎«Эффект Васулка» (The Vasulka Effect) о пионерах видео-арта Стейна и Вуди Васулка, который увидит свет 2 октября. В конце апреля музыканты выпустили первый сингл из него под названием Faded Reflection.

Исландцы Hugar объединяют классические оркестровки, атмосферную альтернативу и дух построка. Участники дуэта Бергур Ториссон (Bergur Þórisson) и Петур Йонссон (Pétur Jónsson) витиевато описывают свое звучание как «погружение в совершенные фортепианные аккорды, лирические порывы духовых, мощные струнные, нестройные гитары и мазки электронных волн». Во время прослушивания их атмосферных композиций в сознании возникают живописные пейзажи Исландии, мысли об освежающем океанском бризе, сияющем над ледниками солнце, и, прежде всего, улыбке, радости и душевном спокойствии.