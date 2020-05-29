Вышел новый альбом польской пианистки, который получил название Home и идейно является сиквелом ее предыдущего лонгплея Esja. Музыкально он отличается более богатыми аранжировками — помимо голоса и фортепиано в 13 произведениях звучат контрабас, синтезаторы и перкуссия. По словам Ханны, Home посвящен поиску внутренней гармонии, жизни как пути, силе наших желаний, которые могут разрушить условные «стены», такие как повседневные заботы, препятствия или страх. Это гимн свободе и вере в новые начинания, о надежде и поиске света даже в самые мрачные времена. Артистка сильно переживала из-за выхода альбома в условиях пандемии, без тура и встреч с поклонниками. Но в результате решила, что ее работа будет сопровождать каждого слушателя дома или там, где он будет находиться в ближайшие месяцы. Ханна вложила в Home всю свою душу и надеется, что ее работа сделает будни людей ярче и легче.

Hania Rani также сообщила, что в начале года и в первые дни изоляции работала над саундтреком к полнометражному документальному фильму xABo: Father Boniecki о мятежном польском священнике Адаме Бонецки (Adam Boniecki). Режиссером фильма выступила Александра Поточек (Aleksandra Potoczek), которая предложила пианистке попробовать новые способы выражения в музыке во время работы над этим проектом. Премьера фильма состоится уже в ближайший понедельник на Кинофестивале в Кракове (Kraków Film Festival), который в этом году из-за пандемии пройдет в формате онлайн.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.