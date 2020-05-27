Чешский композитор выпустил новый альбом Against the Stream, в который вошли десять сольных фортепианных произведений. На сегодняшний день это самая крупная работа за всю карьеру молодого пианиста, который успел прославиться своим невероятными трудолюбием и продуктивностью. Звучание Иржи выделяется среди его коллег особой нежностью и сконцентрировано вокруг расслабленной, умиротворенной инструментальной музыки.

Иржи Горак (Jiří Horák) — восходящая звезда чешской неоклассики, невероятно плодовитый молодой композитор, за короткий период времени сумевший завоевать любовь слушателей по всему миру. Получив музыкальное образование в школе искусств и делая свои первые шаги пианистом в пабах, к 2020 году имя Иржи стало часто мелькать в самых популярных плейлистах классической музыки в Spotify, Apple Music, Amazon, Napster и Deezer. Несмотря на юный возраст, в творческом багаже композитора уже несколько сольных мини-альбомов и полноформатный релиз Against the Stream.