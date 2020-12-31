Немецкий композитор представил альбом Human, записанный при участии Берлинского камерного оркестра (Deutsches Kammerorchester Berlin) под управлением дирижера Дункана Уорда (Duncan Ward). Он посвящен одноименному культурному проекту, цель которого — вдохновить молодежь и взрослых на создание общества, основанного на свободе, терпимости и мире.

Для того чтобы европейская идея мира оставалась устойчивой в будущем, договоров и экономических соглашений недостаточно. Давно очевидно, что воплощать это видение в жизнь должны именно люди. Разработка общих руководящих принципов того, как служить обществу и взаимодействовать с ним, жизненно важна, особенно с учетом волнений в сегодняшних многокультурных обществах. Таким образом, цель Human, в основе которого лежат принципы Всеобщей декларации прав человека, состоит в том, чтобы мотивировать молодых людей продвигать европейские ценности с помощью музыки, танцев и взаимодействия.

Инициатор Human, немецкий композитор Хельге Бургграбе, написал для этого проекта одноименную сюиту для оркестра и перкуссии HUMAN Suite for Orchestra and Percussion, посвященную ключевым темам, таким как свобода, дом, равенство, любовь, работа, творчество или сообщество. Сегодня доступна одна из частей сюиты, Recreation. Полностью альбом увидит свет в январе 2021 года. Театральная премьера с современной танцевальной постановкой хореографа Ройстона Малдума (Royston Maldoom) пройдет в Бремене и Брюсселе в 2021-м. Следующие два года проект при поддержке хореографов Вильфрида ван Поппеля (Wilfried van Poppel) и Амайи Любейгт (Amaya Lubeigt) будет реализован в европейских школах, а в 2023-м состоится его финал в Брюсселе.

Хельге Бургграбе (Helge Burggrabe) — немецкий композитор, флейтист, выпускник Гамбургского университета музыки объединяет музыку с другими видами искусства: поэзией, живописью, световым дизайном, танцем, рисованием по воде. Как флейтист дал более 400 концертов по всей Европе. В дополнение к своему композиторскому творчеству и концертной деятельности он проводит учебные недели и семинары в церквях, монастырях и академиях Европы.