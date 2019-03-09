Мартин Кольштедт выпускает альбом “Ströme”, записанный при участии лейпцигского хора Гевандхауза. В него войдут восемь композиций, каждая из которых представляет собой сплав двух оригинальных пьес немецкого музыканта. Релиз намечен на 3 мая на лейбле Parlophone, немецком подразделении Warner Music Group, но уже сейчас можно прослушать два трека — NIODOM и KSYCHA.

Такое сотрудничество стало возможным благодаря амбициозному проекту Two Play To Play, в котором Мартин Кольштедт принял участие в сентябре 2017 года. Вместе с хормейстером Грегором Мейером и 60 вокалистами немецкий композитор записал новые аранжировки своих произведений. В июне прошлого года состоялись премьерные концерты в Германии, которым предшествовали несколько встреч Мартина и Грегора. На подготовку материала и репетиции ушло десять месяцев.

Хор Гевандхауза входит в состав одноименного оркестра, который в свою очередь является официальным оркестром Лейпцигской оперы. Его руководителями в том числе были такие знаменитые дирижеры, как Феликс Мендельсон и Вацлав Нейман.