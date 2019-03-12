Колледж Беркли, премии «Оскар» и «Грэмми», Голливуд, Карнеги-холл. Если бы в США не было музыки, ее стоило изобрести. В XX веке в стране сформировалась самобытная сцена, которая олицетворяла американские ценности и развивалась вне зависимости от европейской музыкальной традиции. Авторам характерны широкая звуковая основа, нарочитая лаконичность, прямота выражения композиторской мысли, в том время как их творчество испытывает сильное влияние культур из разных регионов мира и собственной страны. Мы собрали лучших представителей североамериканской школы.



Читайте подробнее в статье «Американские композиторы, чья музыка не оставит равнодушным» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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