Ах, женщины… С одной стороны, хрупкие и нежные создания, с другой, в них таится невиданная сила. По случаю праздника 8 марта мы собрали потрясающие саундтреки к фильмам о великих женщинах. Преодолевая жизненные перипетии и полагаясь на собственную красоту и ум, они влияют на ход истории и судьбы мужчин — их никогда не забудут, ими не перестанут восхищаться.



Читайте подробнее в статье «Композиторы саундтреков к фильмам о великих женщинах» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/women