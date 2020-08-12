Piano Works — это сборник из 16 фортепианных миниатюр Hior Chronik с бархатными текстурами виолончели Аарона Мартина, которые отличаются абсолютной простотой и безмолвным величием; идеальная альтернатива привычному для греческого композитора союзу фортепиано и утонченной электроники в самом сокровенном и минималистичном прочтении.

Идея альбома появилась еще в 2016 году, когда Гиоргос Пападопулос переехал в Берлин из своих родных Афин. Оказавшись в незнакомых обстоятельствах, композитор нашел спокойствие в сочинении коротких фортепианных пьес, которые стали его личными музыкальными воспоминаниями о том жизненном периоде. Глубокая тоска и захватывающие душу мелодии виолончели, сумрачные фортепианные баллады, безмятежная и обнадеживающая элегия — вошедшие в Piano Works произведения являются зеркалом эмоций Hior Chronik и дарят покой в ​​это неопределенное время.

Гиоргос Пападопулос, больше известный как Hior Chronik, в начале карьеры увлекался джазом, работал музыкальным обозревателем в различных журналах и со временем пришел к сочинению собственной музыки. Сегодня внимание композитора сосредоточено на минималистичном эмбиенте и кинематографической, меланхоличной неоклассике, в основе которой пианино, увлекающие за собой продолжительные мелодии и выразительные мотивы. На его счету несколько сольных неоклассических альбомов под собственным именем, а также псевдонимом Pill-Oh и в паре с электронщиком Arovane.