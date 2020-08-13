Британский дуэт AVAWAVES, ранее известный как просто AVA, вернулся с новым синглом Mulholland II. Недавно Анна Фиби и Ашлинг Брауэр выпустили Voyager II, еще одну альтернативную версию композиции с их студийного дебюта Waves. И если он был записан на фоне надвигающегося голосования по «Брэкзиту» в 2019 году, то работа над грядущим вторым альбомом тоже началась в турбулентные времена, перед пандемией коронавируса COVID-19. Дата выхода нового альбома дуэта пока не сообщается.

«Я всю жизнь гастролировала, поэтому работать в студии самостоятельно — это совсем другое ощущение. Я наслаждаюсь моментами сосредоточенности, — говорит Фиби о нынешнем глобальном кризисе. — Это время, когда артисты и композиторы общаются друг с другом и укрепляют чувство общности. В январе мы с Ашлинг неделю вместе записывали музыку для нашего следующего альбома AVAWAVES, что дало нам прочную основу для дальнейшей совместной удаленной работы». «С момента выхода первого альбома произошло много событий, которые повлияли на то, как мы сочиняем и играем музыку. Я искренне рада новому этапу нашего сотрудничества», — соглашается Брауэр.

Получившие классическое образование Анна Фиби (Anna Phoebe) и Ашлинг Брауэр (Aisling Brouwer) создают звуковые ландшафты, основанные на гармоничном взаимодействии скрипки и фортепиано с электронной музыкой. Обе девушки являются независимыми композиторами: Анна пишет музыку для кино и телевидения, а Ашлинг — для Королевской балетной школы Великобритании. Но именно в AVAWAVES пара в тесном сотрудничестве друг с другом рождает свою музыкальную идентичность.