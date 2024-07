Прошло около двух лет с момента, как RiLF выпустили свой второй мини-альбом Three Stories for Numbers. Теперь созданная вокалисткой Matryoshka Калу и композиторами Такахиро Кидо и Юки Мурата группа выпустила долгожданный третий EP под названием Miss You. В него вошли две песни: Miss You с нежным гитарным рифом и Miss You2 с меланхоличным фортепиано. Поверх инструментальных партий красивым голосом поет Калу, а участники Anoice взяли на себя ответственность за музыку.

Такахиро Кидо (Takahiro Kido) — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Юки Мурата (Yuki Murata) — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо и Юки Мурата можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.