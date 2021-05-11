Вышел новый альбом Along The Path Гиоргоса Пападопулоса, больше известного как Hior Chronik. Десять меланхоличных фортепианных пьес с едва заметным присутствием струнных посвящены природным явлениям и окружающему нас миру. Их названия, как и в целом звучание альбома пронизаны щемящей грустью, отголосками расставания с любимым человеком и ощущением безысходности. Напомним, предыдущий альбом Hior Chronik под названием Piano Works увидел свет в прошлом году.

Гиоргос Пападопулос (George Papadopolous), больше известный как Hior Chronik, в начале карьеры увлекался джазом, работал музыкальным обозревателем в различных журналах и со временем пришел к сочинению собственной музыки. Сегодня внимание композитора сосредоточено на минималистичном эмбиенте и кинематографической, меланхоличной неоклассике, в основе которой пианино, увлекающие за собой продолжительные мелодии и выразительные мотивы. На его счету несколько сольных неоклассических альбомов под собственным именем, а также псевдонимом Pill-Oh и в паре с электронщиком Arovane.