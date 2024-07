Вышла третья часть альбомного цикла Humanity норвежского композитора, известного по проекту Two Steps From Hell. В ней Томас Бергерсен отдает дань уважения удивительному чувству влюбленности, единению и любви. По звучанию новая работа получилась более камерной, чем все другие главы, и почти полностью записана с участием оркестра и хора.

«Я хотел, чтобы во время прослушивания третьей части цикла Humanity вы чувствовали себя укутанными теплым одеялом любви и счастья, поэтому она гораздо мягче, чем остальные. Она рассказывает историю любви, начиная с момента нашей встречи с кем-то особенным и возникновения первых искорок симпатии до тех бабочек, которые порхают у вас в животе, того самого незабываемого первого поцелуя, чувства волнения о совместном будущем, мечты обо всем, что вы будете делать, приключений, в которые отправитесь, и возможно, того момента, когда создадите семью и состаритесь вместе», — объясняет в романтических красках идею альбома композитор. Напомним, первая часть цикла Humanity была посвящена свободе, силе и единству, в которых сегодня нуждается мир, а вторая — эмоциям и вещам, которые объединяют людей вместе, общим целям, таким как семья, вера, дети и увлечения.

Томас Бергерсен (Thomas Bergersen) — норвежский композитор, участник совместного с Ником Фениксом проекта Two Steps From Hell, ответственного за трейлеры практически ко всем кассовым фильмам последнего десятилетия, в числе которых «Аватар», «Сумерки», «Интерстеллар», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и «Люди Икс», а также к десяткам видеоигр и сериалов. Кроме коммерческих работ в дискографии Томаса значатся пять сольных альбомов и более десяти в составе Two Steps From Hell.