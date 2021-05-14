Вышел саундтрек к официальному дополнению к игре Assassin’s Creed Valhalla под названием Wrath of the Druids, в котором игроку предстоит раскрыть темные секреты мистического культа в декорациях Ирландии IX века. Особую атмосферу захватывающим приключениям протагониста Эйвора с помощью музыки придали фронтмен группы Wardruna Эйнар Селвик, лос-анджелесский композитор Макс Арудж (Max Aruj) и шотландская певица Джули Фоулис (Julie Fowlis). Дополнительный вокал — Ивер Гуннар Эммерхофф (Iver Gunnar Emmerhoff) и Инге Йоаким Рипдал (Inge Joakim Rypdal).

Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Макс Арудж (Max Aruj) — американский кинокомпозитор, выпускник Музыкальной школы Торнтона Университета Южной Калифорнии, автор музыки к фильму «Мейер Лански», «Ледяной драйв», дополнительной музыки к фильму «Миссия невыполнима: Последствия», сериалам «Темные начала», «Корона».

Джули Фоулис (Julie Fowlis) — композитор, мультиинструменталист, одна из самых известных гэльских певиц Шотландии. Широкой публике она известна как автор музыки и песен для популярного мультфильма «Храбрая сердцем».

В 2021 году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 июля группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 июля — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna