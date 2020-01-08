Вслед за «Золотым глобусом» стали стали известны лауреаты первой в истории премии SCL Awards. Американское Общество композиторов и авторов текстов (The Society of Composers & Lyricists) существует уже около 75 лет, но только в этом году организация запустила свою собственную ежегодную премию за музыку к фильмам, телевизионным проектам и видеоиграм. Церемония награждения состоялась 7 января (утром 8 января по московскому времени) в Культурном центре Скирболл в Лос-Анджелесе.

Лауреатом в категории «Выдающийся оригинальный саундтрек к фильму, снятому киностудией-мейджором» стала композитор Хильдур Гуднадоттир («Джокер»); «Выдающийся оригинальный саундтрек к фильму, снятому независимой киностудией» — Кэтрин Бостич («Тони Моррисон: Части меня»); «Выдающийся оригинальный саундтрек для телевизионного или стримингового проекта» — Хильдур Гуднадоттир (сериал «Чернобыль»); «Выдающаяся оригинальная песня для визуального представления» — музыканты Джошуа Брайан Кэмпбелл и Синтия Эриво (Stand Up из фильма «Гарриет»); «Дух сотрудничества» — композитор Томас Ньюман и режиссер Сэм Мендес; «Выдающийся оригинальный саундтрек для интерактивных медиа» — Горди Хааб и Стивен Бартон (приключенческая видеоигра «Звездные Войны Джедаи: Павший Орден»). В последней категории за награду также боролся американский композитор Нил Акри, написавший саундтрек к видеоигре REND. Три из вошедших в него композиций — Main Theme, Vafthrudnismal и Resurgence — были записаны при участии лидера норвежской группы Wardruna Эйнара Селвика.

Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir) — исландская виолончелистка, автор музыки к триллеру «Стронг-Айленд» Янса Форда, другим фильмам и сериалам, в числе которых нашумевший «Чернобыль». Ее соло звучит в фильмах «Выживший» режиссера Алехандро Иньярриту, «Пленницы» и «Прибытие» Дени Вильнева. На счету артистки несколько сольных альбомов и сотрудничество с такими музыкантами, как Hauschka, múm и Нико Мьюли (Nico Muhly). Особое место в дискографии Хильдур занимает саундтрек к библейской драме «Мария Магдалина» и альбом «Tu Non Mi Perderai Mai», созданные в соавторстве со знаменитым соотечественником Йоханом Йоханнсоном (Jóhann Jóhannsson). Напомним, что буквально позавчера Хильдур стала обладательницей премии «Золотой глобус» за музыку к фильму «Джокер».

Томас Ньюман (Thomas Newman) — наглядный пример ложности известного стереотипа о том, что «природа на детях отдыхает». Казалось бы, сын одного из самых именитых кинокомпозиторов Голливуда его классической эпохи не может стать успешным кинокомпозитором. Но на счету Томаса Ньюмана четырнадцать номинаций на премию «Оскар», четыре премии BAFTA, шесть «Грэмми» и одна статуэтка «Эмми». А главное — любовь миллионов зрителей к его музыке для фильмов «Запах женщины», «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «Белый олеандр», «Зеленая миля», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и многих других. Конечно, до своего отца, Альфреда Ньюмана, ему пока еще далеко, но и времени в его распоряжении вполне достаточно. Подробнее с творчеством Томаса Ньюмана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Нил Акри (Neal Acree) — один из самых разноплановых и универсальных композиторов кино и видеоигр. Стиль американца узнаваем благодаря умению сочетать традиционное оркестровое звучание с электронным саундом. Мировой славы и лидирующих позиций в профессии он добился благодаря своим непрестанным экспериментам и широкому набору инструментов и звуков. Нил написал музыку к более чем 20 фильмам, особняком среди которых стоят три сезона сериала «Звездные врата», а также популярным видеоиграм, таким как Revelation, нескольким частям World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II и REND при участии Эйнара Селвика. Подробнее с творчеством Нила Акри можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Весной 2020 года Wardruna вернется в Россию. В основу программы концертов лягут лучшие композиции норвежской группы, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни из альбома, запланированного к выходу в этом году. 30 апреля группа выступит в Москве, а на следующий день, 1 мая — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna