Накануне в Калифорнии (сегодня утром по московскому времени) в отеле «Беверли-Хилтон» состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год. Лауреатом престижной награды в категории «Лучшая музыка к фильму» стала исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоттир («Джокер»). За желанную статуэтку также боролись Александр Деспла («Маленькие женщины»), Рэнди Ньюман («Брачная история»), Томас Ньюман («1917») и Дэниел Пембертон («Сиротский Бруклин»).

«Золотой глобус» присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), основанная в Лос-Анджелесе в 1943 году. Около 90 членов Ассоциации — журналисты и фотокорреспонденты из 55 стран мира — ежегодно решают судьбу номинантов. В среднем церемонию награждения посещает около шести тысяч гостей. В нынешнем году «Золотой глобус» особенно выделяется доминированием сервисов потокового видео над традиционными киностудиями. Голливудских воротил впервые обогнал американский стриминговый гигант Netflix с 34 номинациями; у HBO 15 номинаций; впервые в борьбе за статуэтку участвовал сериал («Утреннее шоу»), созданный новым стриминговым сервисом компании Apple.

Интерес к «Золотому глобусу» традиционно очень оживленный: часто фавориты премии становятся обладателями «Оскара». Номинанты премии Американской киноакадемии в свою очередь будут объявлены 13 января. Напомним, что в декабре был опубликован шорт-лист из 14 кандидатов в номинации «Лучший саундтрек».

Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir) — исландская виолончелистка, автор музыки к триллеру «Стронг-Айленд» Янса Форда, другим фильмам и сериалам, в числе которых нашумевший «Чернобыль». Ее соло звучит в фильмах «Выживший» режиссера Алехандро Иньярриту, «Пленницы» и «Прибытие» Дени Вильнева. На счету артистки несколько сольных альбомов и сотрудничество с такими музыкантами, как Hauschka, múm и Нико Мьюли (Nico Muhly). Особое место в дискографии Хильдур занимает саундтрек к библейской драме «Мария Магдалина» и альбом «Tu Non Mi Perderai Mai», созданные в соавторстве со знаменитым соотечественником Йоханом Йоханнсоном (Jóhann Jóhannsson).