Вышла новая биография Алана Сильвестри (Alan Silvestri) в альманахе композиторов.

Ветеран композиторского цеха американец Алан Сильвестри (Alan Silvestri) — один из самых востребованных профессионалов мира кино. Окном в этот мир для него стала работа над музыкой к сериалам «Старски и Хатч» и «Калифорнийский дорожный патруль». Приобретя огромный опыт, Сильвестри принялся за покорение полного метра. Сегодня в его творческой копилке музыка к более чем 100 фильмам, таким как «Форрест Гамп», «Телохранитель», «Миссия невыполнима», три части «Назад в будущее», «Первому игроку приготовиться» и к трем фильмам знаменитой франшизы «Мстители» от Marvel.

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/silvestri