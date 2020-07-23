Шведский пианист и кинокомпозитор объявил о выходе своего третьего сольного альбома под названием Nordhem. Релиз из 14 произведений увидит свет 23 октября. Уже сейчас можно послушать первый сингл Dungen и посмотреть клип, снятый режиссером Даниэлем Бухвальдом. Линдстранд говорит, что изначально пьеса была создана по заказу для мобильного приложения о здоровье и медитации. Он хотел написать минималистичное произведение с большим пространством для фантазии, размышлений и концентрации. Источником вдохновения послужила небольшая роща (по-шведски Dungen означает «роща), расположенная рядом с домом детства композитора, где он мог уединиться, когда ему это было необходимо. Напомним, последний альбом шведского композитора — Nattresan — вышел в прошлом году.

Увлеченный музыкой с юных лет Хенрик Линдстранд (Henrik Lindstrand) окончил Консерваторию ритмической музыки в Копенгагене, где погрузился в местную музыкальную культуру и применил свои навыки студийного музыканта, исполнителя и аранжировщика во многих проектах, включая рок-группу Kashmir, одну из самых успешных в Скандинавии. В качестве клавишника и гитариста Хенрик успел поработать с Тони Висконти, Энди Уоллесом, Дэвидом Боуи и Лу Ридом, параллельно развивая карьеру композитора для телевидения и кино. К числу достижений шведа относятся саундтреки для сериала «Серая зона» (Greyzone), чрезвычайно успешной и отмеченной наградами игре LEGO Builder’s Journey и фильма «Исключение» (Undtagelsen).