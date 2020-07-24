Американский композитор и пианист объявил о выходе своего нового полноформатного альбома под названием You Finally Knew, который увидит свет 11 сентября. Предваряет релиз сингл Prelude in D Major, нежная, романтическая фортепианная пьеса в духе Шопена, к которому Чэд Лоусон питает особую симпатию. Сингл сопровождает стильное черно-белое видео режиссера Агостины Галвес с участием танцоров знаменитой нью-йоркской студии House of Xtravaganza. Напомним, последний студийный альбом Лоусона — Re:Piano — вышел в 2018 году.

Чэд Лоусон (Chad Lawson) — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона The Chopin Variations достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.