Зачастую саундтреки для кино и компьютерных игр являются фоном и пишутся под руководством режиссера или продюсера. Но есть композиторы, которым удается сделать музыку не менее важной, чем увлекательный сценарий или геймплей. В отличие от актеров, их лица всегда остаются за кадром. Однако некоторые режиссеры и разработчики в знак уважения и благодарности за заслуги в создании особой атмосферы дают им эпизодические роли. Самые яркие примеры — в нашей подборке.

Читайте подробнее в статье «Камео композиторов в фильмах и видеоиграх» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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