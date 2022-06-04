Классические роуд-муви учат нас: иногда путь – это и есть цель. В музыке подобное встречается часто, когда истинным смыслом творчества становится поиск новых форм и звуков. В бесконечном поиске, как в родной стихии, живет и японский музыкант Такахиро Кидо (Takahiro Kido). Композитор подготовил новый плейлист, в который вошли 100 треков “Warm Cinematic Music”. В проекте приняли участие два человека – сам Кидо и его верная соратница, пианистки Юки Мурата.



Кидо – импрессионист по духу. Импульс к сочинению композиции он ищет в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Оттого большая часть его произведений получает вполне конкретные названия. Там, где у других «Дух времени», «Сон природы» и «Свет изнутри», Такахиро рисует живые образы: «Птица на ветке», «Аккуратный пациент», «Снежный ландшафт», «Нежная луна», «Дождливый день». Удивительно, насколько оригинально и точно он подбирает предметам, явлениям и эмоциям соответствующие звуки. Неслучайно в последние годы японский композитор – один из самых востребованных саунд-дизайнеров в мире рекламного бизнеса, где список его музыкальных работ уже перевалил за сотню. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.