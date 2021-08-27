Немецкий композитор выпустил альбом Human, записанный при участии Берлинского камерного оркестра (Deutsches Kammerorchester Berlin) под управлением дирижера Дункана Уорда (Duncan Ward). Он посвящен одноименному культурному проекту, цель которого — вдохновить молодежь и взрослых на создание общества, основанного на свободе, терпимости и мире. Специально для него Хельге Бургграбе написал сюиту для оркестра и перкуссии HUMAN Suite for Orchestra and Percussion, посвященную ключевым темам, таким как свобода, дом, равенство, любовь, работа, творчество или сообщество. Театральная премьера с современной танцевальной постановкой хореографа Ройстона Малдума (Royston Maldoom) пройдет в Бремене и Брюсселе в 2021-м. Следующие два года проект при поддержке хореографов Вильфрида ван Поппеля (Wilfried van Poppel) и Амайи Любейгт (Amaya Lubeigt) будет реализован в европейских школах, а в 2023-м состоится его финал в Брюсселе.

«Из-за недовольства и социальных потрясений, неравного распределения благ, растущего национализма и, что не менее важно, последствий изоляции из-за пандемии коронавируса, вопрос «Как разные культуры могут мирно сосуществовать, преодолевая границы традиций, жизненных укладов и мировоззрений?» сегодня важнее, чем когда-либо», — ответственно заявляет композитор.

Для того чтобы европейская идея мира оставалась устойчивой в будущем, договоров и экономических соглашений недостаточно. Давно очевидно, что воплощать это видение в жизнь должны именно люди. Разработка общих руководящих принципов того, как служить обществу и взаимодействовать с ним, жизненно важна, особенно с учетом волнений в сегодняшних многокультурных обществах. Таким образом, цель Human, в основе которого лежат принципы Всеобщей декларации прав человека, состоит в том, чтобы мотивировать молодых людей продвигать европейские ценности с помощью музыки, танцев и взаимодействия. В этом отношении Human вторит двум последним альбомам коллеги Хельге по цеху, композитора Макса Рихтера — Voices и Voices 2, — которые также вдохновлены идеями Всеобщей декларации прав человека.

Хельге Бургграбе (Helge Burggrabe) — немецкий композитор, флейтист, выпускник Гамбургского университета музыки объединяет музыку с другими видами искусства: поэзией, живописью, световым дизайном, танцем, рисованием по воде. Как флейтист дал более 400 концертов по всей Европе. В дополнение к своему композиторскому творчеству и концертной деятельности он проводит учебные недели и семинары в церквях, монастырях и академиях Европы, на которых обсуждают связь музыки, архитектуры и тишины, вопросы духовности и возможности вокала в познании человеческой души и окружающего мира.

Напомним, 30 апреля 2021 года оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения композитора Макса Рихтера в рамках серии мероприятий «Антология “Неоклассики”». Информация и билеты: Москва — https://neoclassica.ru/anthology-msk, Санкт-Петербург — https://neoclassica.ru/anthology-spb.