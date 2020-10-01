По случаю своего десятилетия ведущее агентство в жанре современной классической музыки — «Неоклассика» — приглашает друзей на серию юбилейных гала-концертов. Это первое в своем роде масштабное событие в мире современной классической музыки, призванное продемонстрировать максимально широкий спектр современного композиторского искусства. Авторы из разных уголков мира, творящие историю новой музыки на стыке жанров и стилей, представят свои лучшие и новые произведения в одном из главных концертных залов страны.

В программе второй части, намеченной на ноябрь, заявлены выступления лучших представителей двух поколений итальянских неоклассиков, которых с концертным агентством связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Вместе со струнным оркестром Cinema and Game Music Orchestra свои лучшие и новые произведения сыграют знаменитый маэстро Фабрицио Патерлини, а также автор чувственных мелодий и самый яркий представитель новой композиторской школы Алессандро Мартире. Информация и билеты: Москва — https://neoclassica.ru/nfestivalmsk, Петербург — https://neoclassica.ru/nfestivalspb

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.