Итальянский композитор представил новое видео в роскошных интерьерах Храма Вольта (Tempio Voltiano), одной из главных достопримечательностей его родного города Комо. На футуристическом рояле Waves Алессандро Мартире исполняет пьесу Endless из своего нового альбома Share The World, который увидел свет в прошлом году. Кроме того, пианист опубликовал небольшое интервью, которое он дал перед своим июльским выступлением с оркестром в Античном театре сицилийского города Таормина (Teatro Antico di Taormina). В нем итальянец попытался описать эмоции и чувства от исполнения музыки в декорациях столь удивительной красоты необычного места. Планируется ли в будущем опубликовать фрагменты записи концерта, композитор не сообщает.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Летом 2022 года Алессандро Мартире выступит на фестивале «Неоклассика», который пройдет по случаю десятилетия одноименного концертного агентства. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/martire