Кому как не Хансу Циммеру могли доверить написание эпической музыки для сиквела к супергеройскому блокбастеру режиссера Пэтти Дженкинс (Patty Jenkins) о популярной героине вселенной DC Comics. От композитора требовалось сочинить несколько музыкальных тем с флером 80-х и вдобавок ко всему раскрыть гораздо более сложный характер и эмоции Дианы Принс, которые радикально отличаются от оригинальной темы, написанной Хансом для первой картины. Оригинальный саундтрек включает 18 произведений. Фильм «Чудо-женщина: 1984» (Wonder Woman 1984) выйдет в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. Премьера в России намечена на 14 января.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.