Певица Эйвор Палсдоттир, больше известная как Eivør, представила клип на песню Only Love, записанную совместно с исландским исполнителем Ásgeir. Она вошла в новый альбом певицы SEGL, в записи которого также принял участие фронтмен группы Wardruna Эйнар Селвик (песня Stirdur Saknur). Красочное видео режиссера Анны Мэгги (Anna Maggý) приурочено к выходу сингла, куда помимо оригинальной композиции включена ее концертная версия, которую Eivør исполнила во время своего октябрьского выступления в Nordic House на Фаррерских островах.

Кроме того, Eivør приняла участие в качестве приглашенной вокалистки в песне Kreiz из нового альбома One In The Dark группы Tvinna, который увидит свет 19 февраля 2021 года. Tvina состоит из участниц немецкого фолк-коллектива Faun Лауры Феллы и Фионы Рюггеберг, а также продюсера Eivør Фике ван дер Хурка.

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство», видеоигре God Of War. Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов». Подробнее с творчеством Eivør можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

