Саундтрек к фильму Netflix «Элегия Хиллбилли» (Hillbilly Elegy), или «Деревенская история», режиссера Рона Ховарда написали композиторы Ханс Циммер и Дэвид Флеминг. Сюжет драмы основан на одноименных мемуарах Дж. Д. Вэнса о студенте юридического факультета Йельского университета, которого отвозят в родной город в штате Огайо, где он размышляет о трех поколениях семьи и своем собственном будущем. В альбом оригинальной музыки вошли 11 произведений на стыке симфонической и корневой музыки США, ставших фоном для увлекательного исследования темы американской мечты на примере трех поколений одной семьи, живущих в горах Аппалачи на востоке Северной Америки.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Дэвид Флеминг (David Fleming) — американский кинокомпозитор, воспитанник Ханса Циммера, работавший над многими успешными фильмами, включая ремейк мультфильма «Король Лев» 2019 года, «Топ Ган: Мэверик», «Люди Икс: Темный Феникс» и «Чудо-женщина: 1984».