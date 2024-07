Разработчики Cyberpunk 2077 в третий раз отложили релиз видеоигры — теперь на 10 декабря 2020 года. В качестве основной причины Адам Бадовский и Марцин Ивинский озвучили сложности при переносе игры сразу на несколько платформ. Cyberpunk 2077 — это приключенческий боевик с открытым миром, действие которого происходит в Ночном городе, мегаполисе, одержимом властью, гламуром и модификациями тела. Игроку предстоит вжиться в роль V, наемника, охотящегося за единственным в своем роде имплантом, который является ключом к бессмертию.

Оригинальную музыку к игре написал автор саундтрека к игре «Ведьмак 3: Дикая охота» Марцин Пшибылович вместе с Петром Адамчиком (Piotr Adamczyk) и Полом Леонардом-Морганом (Paul Leonard-Morgan). По звучанию саундтрек к Cyberpunk 2077, будет кардинально отличаться от вселенной «Ведьмака», для создания которого польский композитор объединился с фолк-группой Percival. Судя по многочисленным трейлерам его основой станет электронная музыка, поп-панк, хип-хоп, альтернатива в исполнении виртуальных артистов и коллективов, которых озвучивали реальные исполнители, такие как Grimes, Refused, Run the Jewels, A$AP Rocky и другие.

Марцин Пшибылович (Marcin Przybyłowicz) известен в первую очередь как музыкальный руководитель и ведущий композитор серии игр The Witcher («Ведьмак») и Cyberpunk 2077, а также как звукорежиссер игры The Vanishing of Ethan Carter. Вместе с тем он написал музыку к популярному польскому сериалу «Корона королей» и еще дюжины кинопроектов. Тонкая звукорежиссерская работа Пшибыловича дополняет завораживающую атмосферу и управляет эмоциями игрока. Подробнее с творчеством Марцина Пшибыловича можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.