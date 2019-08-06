«Услышь будущее» — под таким девизом вышло эксклюзивное аудиосопровождение нового концепт-кара BMW в исполнении композитора Ханса Циммера.

Этим летом немецкий автогигант обнародовал свои планы по разработке 25 электромобилей к 2023 году, в числе которых мотоцикл Motorrad Vision DC Roadster и изящный концептуальный спортивный автомобиль Vision M NEXT. Специально к презентации компания запустила веб-сайт, на котором можно подробнее изучить футуристичный спорткар. Разработкой саунддизайна к нему занимался знаменитый кинокомпозитор Ханс Циммер в сотрудничестве со звукорежиссером автоконцерна Ренцо Витале, который участвует в разработке новой линейки электромобилей.

На сайте можно распечатать уменьшенную копию концепт-кара на 3D-принтере, скачать обои для рабочего стола и рингтон со звуком подзаряжаемого гибридного электромобиля в режиме ускорения, который Циммер придумал для Vision M NEXT. Он создает эффект присутствия внутри фильма — тихий, скулящий, похожий на нечто среднее между запуском двигателя космического корабля и знаменитым THX «Deep Note», одним из самых узнаваемых аудиологотипов в мире, созданным в 80-х годах Джеймсом Мурером из Lucasfilm и сигнализирующем о высоком стандарте качества звука в фильмах.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.