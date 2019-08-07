Проект «Большой балет в кино» использовал произведение Higher американского композитора в трейлере нового сезона 2019/2020.

Большой театр совместно с компаниями Pathé Live и Bel Air Media осуществляет прямые трансляции балетных спектаклей в кинотеатры всего мира. Проект под названием «Большой балет в кино» получил огромный международный резонанс. Спектакли театра стали доступны зрителям самых разных городов и стран. По случаю 10-летнего юбилея проекта организаторы представят самые популярные постановки. От очаровательной романтики «Раймонды» до экзотических приключений «Корсара», волшебной атмосферы «Щелкунчика» и трагической страсти «Ромео и Джульетты» — самые красивые истории оживут на сцене Большого театра. «Лебединое озеро» очарует зрителей новым актерским составом, а каноническая «Жизель» предстанет в новом прочтении Алексея Ратманского. Завершат юбилейный сезон блестящие «Драгоценности» Джорджа Баланчина.

Чэд Лоусон — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона «The Chopin Variations» достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.