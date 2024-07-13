Известный композитор Хания Рани выступит на фестивале Summer Series with American Express в 2024 году

13.07.24

Summer Series with American Express — это серия летних концертов, которая проходит в июле в Сомерсет-хаусе в Лондоне. В программе представлены выступления различных музыкальных исполнителей, включая как начинающих, так и уже известных артистов.

До главного выступления польской пианистки и композитора Хания Рани в Сомерсет-хаусе в рамках летней серии осталась всего неделя! Это будет потрясающее событие. Пианино, синтезатор, контрабасс и потрясающие визуальные эффекты от Ruff Mercy, которые не терпится вам показать.

"Лондон занимает особое место в моём сердце, - пишет Хания Рани, - и я всегда рада вернуться сюда и выступить перед своими зрителями. Кроме того, я слышал, что в этот день наконец-то обойдётся без дождя, и мне бы хотелось отпраздновать этот редкий момент вместе с вами!"

Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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