Известный композитор Хания Рани выступит на фестивале Summer Series with American Express в 2024 году

Summer Series with American Express — это серия летних концертов, которая проходит в июле в Сомерсет-хаусе в Лондоне. В программе представлены выступления различных музыкальных исполнителей, включая как начинающих, так и уже известных артистов.

До главного выступления польской пианистки и композитора Хания Рани в Сомерсет-хаусе в рамках летней серии осталась всего неделя! Это будет потрясающее событие. Пианино, синтезатор, контрабасс и потрясающие визуальные эффекты от Ruff Mercy, которые не терпится вам показать.

"Лондон занимает особое место в моём сердце, - пишет Хания Рани, - и я всегда рада вернуться сюда и выступить перед своими зрителями. Кроме того, я слышал, что в этот день наконец-то обойдётся без дождя, и мне бы хотелось отпраздновать этот редкий момент вместе с вами!"